14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Cansu Dere önceki gün kural bozdu! "Arkadaşlık" notu düşerek paylaştı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
CANSU VE ARKADAŞI

Güzel oyuncu , önceki gün kural bozdu. paylaşım yapmaktan kaçınan Dere, "Arkadaşlık" notu düşerek sevimli kedisiyle bu fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncu , önceki gün kural bozdu. paylaşım yapmaktan kaçınan Dere, "Arkadaşlık" notu düşerek sevimli kedisiyle bu fotoğrafını paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN