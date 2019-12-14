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Diriliş Ertuğrul’un 'Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'dan 'Kuruluş Osman'a övgü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
ERTUĞRUL’DAN OSMAN GAZİ’YE ÖVGÜ

'un başrol oyuncusu , yine yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait olan atv'nin başarılı dizisi ''a övgüler yağdırdı. Önceki gün Bebek'te konuşan Düzyatan, "Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. 'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum" dedi.

'un başrol oyuncusu , yine yapım, proje tasarım ve senaryosu 'a ait olan atv'nin başarılı dizisi ''a övgüler yağdırdı.



Önceki gün Bebek'te konuşan Düzyatan, şunları söyledi:

"Diziyi takip ediyorum ve çok da beğeniyorum. 'in performansı da gayet başarılı. Her geçen gün başarılarının artmasını diliyorum. O ekip, bunu fazlasıyla hak ediyor."



Bir dönem 'yi oynayan Düzyatan, Osman Gazi'yi canlandıran Özçivit'e methiyeler düzdü.

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