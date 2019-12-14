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Hercai hayranları, minikler için kolları sıvadı! Ebru Şahin ve Akın Akınözü adına kütüphane yaptırdılar...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
HERCAİ SEVGİSİ OKUTACAK

ve ’nün rol aldığı hayranları, minikler için kolları sıvadı. Dizinin fanları, bir araya gelip başrol oyuncuları adına ’nın ’ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.

Atv'nin fenomen dizisi Hercai'ye gösterilen sevgi seli, minikler için umut oldu. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün hayranları, bir araya gelip yardım için kolları sıvadı.

Şahin ile Akınözü'nün sevenleri, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Köyü'ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.




Kütüphaneye isimlerinin verildiğini gören oyuncular da büyük gurur yaşadı.



Genç oyuncular, Ağrılı miniklere yapılan bu yardım karşısında hayli duygulandı.



, Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitliyor...

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