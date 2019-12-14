Hercai hayranları, minikler için kolları sıvadı! Ebru Şahin ve Akın Akınözü adına kütüphane yaptırdılar...
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün rol aldığı Hercai hayranları, minikler için kolları sıvadı. Dizinin fanları, bir araya gelip başrol oyuncuları adına Ağrı’nın Özdirek Köyü’ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.Atv'nin fenomen dizisi Hercai'ye gösterilen sevgi seli, minikler için umut oldu. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün hayranları, bir araya gelip yardım için kolları sıvadı.
Şahin ile Akınözü'nün sevenleri, Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Özdirek Köyü'ndeki ilkokula kütüphane yaptırdı.
Kütüphaneye isimlerinin verildiğini gören oyuncular da büyük gurur yaşadı.
Genç oyuncular, Ağrılı miniklere yapılan bu yardım karşısında hayli duygulandı.
Hercai, Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aylar sonra yan yana görüntülendiler!
- Ertuğrul’dan Osman Gazi’ye övgü
- Talih kuşu
- Perihan Savaş hakkında ilginç gerçek!
- İlk eşi şaşırttı! Tacının alınmasına neden olmuştu...
- İki sevinç bir arada
- ‘Tipe önem veriyorum’ demişti! Sevgilisiyle yakalandı
- Bir Zamanlar Çukurova 49. bölümünde Züleyha tüm gerçekleri açıklıyor!
- Tilki rakuna acımadı
- Cansu ve arkadaşı
Daha Fazla Gör
- İstanbul'da otomobil alt geçide uçtu: 1 yaralı
- Mersin'de tefeci operasyonu! Çetenin lideri ''Hanımağa'' yakalandı
- 6 ilde çalıntı otomobil dolandırıcılarına 'Kermes' operasyonu: 7 gözaltı
- Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme! ABD, Prens Selman'a 1 ay süre verdi
- BM'nin Doğu Akdeniz açıklaması Rumları rahatsız etti: Reddediyoruz
- INSTAGRAM DONDURMA - Instagram Silme, Kapatma, Açma ve Dondurma Linki
- Fatih Terim neşteri vurdu Nzonzi süresiz olarak kadro dışı bırakıldı
- Türkiye, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasını yapmaya çok yakın
- Yargıtay'dan, konut kredisi çekenleri ilgilendiren önemli karar
- İsrail askerlerinin üzerine tabela düştü! Korkuyla kaçıştılar...
- Adana'da okul servisinde şoke eden görüntü! 17 kişilik okul servisinde 34 öğrenci taşıdılar
- Bakan Berat Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! "İnşallah daha da düşecek"