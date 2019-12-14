Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Hangi ikisi anne - oğul değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Hangi ikisi anne - oğul değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Hangi ikisi anne - oğul değildir?

A:Nilüfer Hatun- I.Murad

B:Hürren Sultan- II. SeliM

C:Nurbanu Sultan- III. Murad

D: Kösem Sultan- IV. Mehmed

Doğru Cevap) D: Kösem Sultan- IV. Mehmed