Hangi ikisi anne - oğul değildir?
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Hangi ikisi anne - oğul değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Hangi ikisi anne - oğul değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Hangi ikisi anne - oğul değildir?
A:Nilüfer Hatun- I.Murad
B:Hürren Sultan- II. SeliM
C:Nurbanu Sultan- III. Murad
D: Kösem Sultan- IV. Mehmed
Doğru Cevap) D: Kösem Sultan- IV. Mehmed
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