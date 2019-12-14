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Hangi ikisi anne - oğul değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
HANGİ İKİSİ ANNE - OĞUL DEĞİLDİR?

Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Hangi ikisi anne - oğul değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Hangi ikisi anne - oğul değildir? Kim Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Hangi ikisi anne - oğul değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Hangi ikisi anne - oğul değildir?

A:Nilüfer Hatun- I.Murad
B:Hürren Sultan- II. SeliM
C:Nurbanu Sultan- III. Murad
D: Kösem Sultan- IV. Mehmed

Doğru Cevap) D: Kösem Sultan- IV. Mehmed

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