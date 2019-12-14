Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir? Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
A: Yaşayan en uzun burunlu insan
B: Yaşayan en uzun boylu insan
C: Yaşayan en büyük elli insan
D: Yaşayan en büyük ayaklı insan
Doğru cevap: Yaşayan en büyük ayaklı insan (D)
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