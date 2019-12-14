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Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.12.2019
HANGİSİ BİLİNEN EN BÜYÜK ETOBUR DİNOZORDUR?

Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? Kim Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? Kim Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.

Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?

A:Tyrannosaurus Rex
B:Velociraptor
C:Spinosaurus
D:Triceratops

Doğru Cevap: Spinosaurus (C)

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