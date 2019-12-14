Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? Kim Milyoner Olmak İster’de izleyenlerin araştırdığı Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenlerin araştırdığı Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 14 Aralık akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru ve cevapları haberimizde.
Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
A:Tyrannosaurus Rex
B:Velociraptor
C:Spinosaurus
D:Triceratops
Doğru Cevap: Spinosaurus (C)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Tan Taşçı savcılığa koştu: Korkuyorum!
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
- Ege Kökenli sevgilisiyle şaşırttı!
- Gözlüğü 970 bin TL'ye satıldı
- Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
Daha Fazla Gör
- Hangisi bilinen en büyük etobur dinozordur?
- Hangi ikisi anne - oğul değildir?
- Guiness Dünya Rekorları'na göre hangi unvana sahip kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değildir?
- Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın saat farkı ne kadardır?
- Osmanlı Devleti'nde modern tıp eğitimi veren ilk tıp okulunun 1843 yılındaki ilk mezuniyet törenine hangi padişah katılmıştır?
- Mavi Dönem ve Pembe Dönem hangi ressamın çalışmalarından bahsederken kullanılır?
- Galatasaray Ankaragücü maç özeti golleri – GS Ankaragücü özeti!
- Eserleri Dünya Nimetleri ve Yeni Nimetler adıyla tek kitap halinde yayımlanan Nobel ödüllü yazar kimdir?
- Capitan Miki Türkiye'de hangi adla bilinen çizgi roman karakterinin orijinal adıdır?
- UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Başakşehir’in muhtemel rakipleri kimler?
- Türkiye-Libya 'Güvenlik ve Askeri İşbirliği Anlaşması' TBMM'ye sunuldu
- Fatih Terim'den Steven Nzonzi açıklaması: Yaptığının karşılığı buydu