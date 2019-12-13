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Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü! Canlı yayında kriz

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
TUĞBA YURT’UN KAFASINA TABELA DÜŞTÜ! CANLI YAYINDA KRİZ

Geçtiğimiz günlerde 'in radyo programına şarkıcı konuk oldu. Son şarkısı 'Vurkaç' hakkında iyi yorumlar aldığını söylerken, şarkıcının başına gelen görünmez kaza ise herkesi güldürdü.

'in radyo programına konuk olan 'un başına gelen görünmez kaza herkesi güldürdü.

Sohbet sırasında duvarda duran tabelanın bir anda düşmesiyle kısa süreli bir şok yaşayan Tuğba Yurt ve Yasemin Şefik'in kahkaha dolu videosu sosyal medya üzerinde izlenme ve yorum yağmuruna tutuldu.

Canlı yayında Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü! CANLI YAYINDA TUĞBA YURT’UN KAFASINA TABELA DÜŞTÜ!

Birçok ünlünün kahkahalarla güldüğü videoya, 'in "Vurkaç taktiğiyle şarkı yapmak nedir ama" yorumuna Tuğba Yurt, "Şarkıyı yaptım, her gittiğim yerde de uyguluyorum böyle" cevabını verdi.

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