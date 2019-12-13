Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü! Canlı yayında kriz

Geçtiğimiz günlerde Yasemin Şefik'in radyo programına şarkıcı Tuğba Yurt konuk oldu. Son şarkısı 'Vurkaç' hakkında iyi yorumlar aldığını söylerken, şarkıcının başına gelen görünmez kaza ise herkesi güldürdü.

Yasemin Şefik'in radyo programına konuk olan Tuğba Yurt'un başına gelen görünmez kaza herkesi güldürdü.

Sohbet sırasında duvarda duran tabelanın bir anda düşmesiyle kısa süreli bir şok yaşayan Tuğba Yurt ve Yasemin Şefik'in kahkaha dolu videosu sosyal medya üzerinde izlenme ve yorum yağmuruna tutuldu.

Birçok ünlünün kahkahalarla güldüğü videoya, Murat Cemcir'in "Vurkaç taktiğiyle şarkı yapmak nedir ama" yorumuna Tuğba Yurt, "Şarkıyı yaptım, her gittiğim yerde de uyguluyorum böyle" cevabını verdi.