Nur Yerlitaş isyan etti: Nereden uyduruyorlar?

Bir süredir kanserle mücadele eden Nur Yerlitaş'ın geçirdiği iki ameliyat sonrası Nişantaşı'nda bulunan modaevini kapatacağı iddia edilmişti. Bununla ilgili bir magazin programına konuşan Yerlitaş, adeta isyan etti. İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen ünlü modacı, "Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" ifadelerini kullandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve Nişantaşı'ndaki modaevini kapatacağı iddia edilen modacı Nur Yerlitaş, 'Magazin Noteri' programına açıklamalarda bulundu.

Modacı Nur Yerlitaş, 'kanser hastalığı nedeniyle artık dostlarına vakit ayıracağı ve Nişantaşı'ndaki modaevini kapacağı' iddiasına açıklık getirdi.

'Magazin Noteri' canlı yayınına katılarak Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sorularını yanıtlayan modacı, "Haberi yapan kişiyi tanımıyorum ancak bu haberler gerçek değil. Modaevimle ilgili gelişen hiçbir şey yok. Modaevimi kapatsam basına kendim açıklarım. Bunları nereden uydurduklarını anlayamıyorum. Yanımda 10 kişi çalışıyor ve hepsi işlerinin başında. Ben de hepsinin başındayım" ifadelerini kullandı.

"15 GÜNDE BİR KEMOTERAPİ GÖRÜYORUM"

Sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan Nur Yerlitaş, "15 günde bir kemoterapi görmeye devam ediyorum. Sabahtan geceye kadar 35'e yakın ilaç kullanıyordum ancak son zamanlarda sayısı biraz düştü" şeklinde konuştu.

Geçmiş dönemde beyin tümörü teşhisi konan ünlü modacı, iki kez ameliyat geçirmişti. Yerlitaş, bu ameliyatların ardından bir süre inzivaya çekilmişti.