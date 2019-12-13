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EDHO'nun oyuncularından ters köşe! 'Aman Reis Duymasın' seyirciyi kahkahaya boğacak...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.12.2019
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ATV’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncularından ters köşe. Bugün vizyona girecek olan ve yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği ‘’, seyirciyi kahkahaya boğacak. Filmin önceki akşamki galasında da espriler havada uçuştu.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin galası önceki gün Kanyon AVM Cinemaximum'da yapıldı.


Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Oktay Kaynarca, "Seyirci, EDHO'nun karakterlerini bambaşka hallerde görecek" dedi.

Birbirinden ünlü konukların akın ettiği gecede; oyuncular toplu halde basının karşısına çıktı. Basının sorularını yanıtlayan ekip, esprileriyle kırıp geçirdi.


DEMET İYİGÜN - CEREN BENDERLİOĞLU - SEVİL AKİ - SEVİNÇ KIRANLI - BERNA ÜÇ KALELER


DİLŞAD ŞİMŞEK

Filmin başrol oyuncularından Mustafa Üstündağ'ın Oktay Kaynarca'ya taş atarak "Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi salonu kahkahaya boğdu. Kaynarca ise "Filmin adından da belli olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım" diyerek espri yaptı.


'nun ağır abileri ve kadınlarının kahkaha dolu tatilini anlatan film, dizinin seyircisi tarafından merakla bekleniyor.

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