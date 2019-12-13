EDHO'nun oyuncularından ters köşe! 'Aman Reis Duymasın' seyirciyi kahkahaya boğacak...
ATV’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncularından ters köşe. Bugün vizyona girecek olan ve yapımcılığını Sinehane’nin üstlendiği ‘Aman Reis Duymasın’, seyirciyi kahkahaya boğacak. Filmin önceki akşamki galasında da espriler havada uçuştu.
Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği ve yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu 'Aman Reis Duymasın' filminin galası önceki gün Kanyon AVM Cinemaximum'da yapıldı.
Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Oktay Kaynarca, "Seyirci, EDHO'nun karakterlerini bambaşka hallerde görecek" dedi.
Birbirinden ünlü konukların akın ettiği gecede; oyuncular toplu halde basının karşısına çıktı. Basının sorularını yanıtlayan ekip, esprileriyle kırıp geçirdi.
DEMET İYİGÜN - CEREN BENDERLİOĞLU - SEVİL AKİ - SEVİNÇ KIRANLI - BERNA ÜÇ KALELER
DİLŞAD ŞİMŞEK
Filmin başrol oyuncularından Mustafa Üstündağ'ın Oktay Kaynarca'ya taş atarak "Biz çok eğlendik ama Oktay ağabey eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi salonu kahkahaya boğdu. Kaynarca ise "Filmin adından da belli olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım" diyerek espri yaptı.
EDHO'nun ağır abileri ve kadınlarının kahkaha dolu tatilini anlatan film, dizinin seyircisi tarafından merakla bekleniyor.
TAKVİM
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı: 'Bu olay benim namus davamdır'
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın kim çıktı
- Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Kuruluş Osman yine reytinglerin zirvesinde
- Dostlarla gezinti
- Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa görenleri hayran bıraktı!
- Köpürmüyor gülüyorum!
- Işın Karaca’dan bir hamle daha! Sedat Doğan hakkında tedbir kararı aldırdı
- Son dakika: Herkesin gözü orada! Trump için karar veriliyor...
- Endonezya'da şiddetli yağış sonrası sel: 2 ölü
- Ankara'da apartman dairesinde yangın: 1'i ağır, 3 yaralı
- Son dakika: Jeremy Corbyn istifa edeceğini duyurdu
- İngiltere seçim sonuçları belli oldu mu? 2019 İngiltere seçimlerini kim kazandı?
- Başakşehir’in muhtemel rakipleri kim? UEFA Avrupa Ligi’nde Başakşehir’in 2.turdaki muhtemel rakipleri…
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?
- Ferrari detayı dikkat çekiyor… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri neler?
- Masterchef Cemre Alican sevgili mi? Masterchef Cemre ile Alican arasında şaşırtan gelişme!
- Masterchef eleme adayları kim? Masterchef’te bu hafta eleme potasında iki güçlü isim…
- Uzmanlardan uyuz salgını uyarısı! Uyuz belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
- Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?