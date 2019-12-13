Kuruluş Osman yine reytinglerin zirvesinde
Kuruluş Osman’dan dört dörtlük başarı! atv’nin tüm dünyada ses getiren dizisi ‘Kuruluş Osman’, önceki akşam de reytinglerin zirvesindeydi. Başrol oyuncusu Burak Özçivit ve yapım kalitesi, övgüler topladı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin dizisi 'Kuruluş Osman'ın 4. bölümü de, Türkiye ve dünyada büyük ilgi gördü.
Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olacak 'Kuruluş Osman', çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.
Sosyal medyada rekor kıran 'Kuruluş Osman', Twitter'da dünya trend listesinde ve Türkiye'de de ilk sıradaydı.
Önceki akşam milyonları atv ekranına kilitleyen dizi, tüm kategorilerde birinci oldu. Kuruluş Osman; Tüm Kişiler'de % 14.46 izlenme oranı ve % 31.43 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 14.02 izlenme oranı ve % 31.96 izlenme payı, 20+ABC1'de %15.68 izlenme oranı ve % 32.67 izlenme payı alarak zirvedeydi.
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