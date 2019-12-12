Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleyicilerle buluştu! Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izle! ATV’de her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm tek parça izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizide bu hafta; Fekeli’nin 40 yıl geciken teklifi herkesi şoka soktu. Fekeli’nin evlenme teklifinin ardından Behice adeta yıkıldı. Fekeli ve Hünkar ömürlerinin son baharını birlikte geçirmek için adım attı mı? İşte, Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izleme sayfası ve 49. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler!

Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm tek parça izle! Her hafta büyük heyecan yaratan dizide yaşanan son gelişmeler merak uyandırdı. Dizinin takipçilerinde gözler Bir Zamanlar Çukurova 49. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin 48. bölümünde; aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başladı. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabildi!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. BÖLÜM İZLE!

Aşağıdaki linke tıklayarak dizinin resmi yayıncısı ATV'nin sitesine ulaşabilir ve 48. bölümle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 48. BÖLÜM İZLEME EKRANI!

48. BÖLÜMDEN ÖZEL SAHNELER!

Demir, Yılmaz ve Fekeli'nin duygusal anları...

Müjgan, Züleyha ile yüzleşiyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Dizinin 49. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebileceksiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Hastane koridorunda, 40 yıl gecikmiş teklifini yapan Fekeli, herkesi şoka sokmuştur! Başta Hünkar olmak üzere herkesin adeta dili tutulur. En büyük şoku ezeli düşmanlar Yılmaz ve Demir yaşar. Demir, Fekeli'nin üzerine yürür! Yılmaz ise hala, babasının bunu intikam için yaptığını düşünmektedir.

Sabahattin'in müdahalesi ile hastane koridorundaki alevli tartışma sona erer ve herkes evine gönderilir! Ama haber de tüm Adana'ya yayılır.

Çukurova ahalisi 'devlerin aşkı' haberini konuşmayı bitirmeden, "Fekeli'nin evlenme teklifi" dedikoduları bambaşka bir tarafa çevirecektir. Fekeli'nin, gazete haberi ile ihtiyaç duyduğu teselliyi kollarında bulacağını hayal eden Behice, evlilik teklifi haberiyle yıkılır! Ama henüz pes etmeye niyeti olmadığından soluğu Şermin'de alır.

Gülten'e aşkından vazgeçmeye asla niyeti olmayan Çetin, onunla konuşmanın ve ikna etmenin yollarını aramaya devam ediyor. Ancak gündüz vakti Gülten'in bahçe duvarının arkasından kaçırılması, her şeyi değiştirecektir! Gülten, yüzleri kapalı iki kişi tarafından kaçırılır!

Gazete haberinin peşi sıra gelen teklif Demir'i çıldırtmıştır! Annesini de onunla ilgili hiçbir şeyi de görecek gözü yoktur! Bu öfkeden Gaffur ve Saniye de nasibini alacaktır! Karı koca zor bir seçim yapmak zorundadır.

Aradaki duvar kalktığından adeta göz göze oturan Müjgan ve Züleyha arasındaki soğuk savaş, artık sözlere de dökülmeye başlar. Müjgan artık Züleyha'ya meydan okuyabilecek güçtedir! Fekeli ve Hünkar tüm Çukurova hayretler içindeyken ömürlerinin sonbaharını birlikte geçirmeye "Evet" diyecekler mi? Hünkar, Züleyha'nın gözünün önünde ondan çaldığı mutluluğa 40 yıl sonra kavuşacak mı? Demir annesinden, Yılmaz babasından tamamen vazgeçecek mi?