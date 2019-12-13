Deniz Akkaya Efe Önbilgin'in "Kızımı görmeyi engelliyor" iddiasına sert çıktı

Deniz Akkaya, önceki gün Efe Önbilgin'in "Kızımı görmeyi engelliyor" iddiasına sert çıktı. Eski aşkının sözlerine kızmadığını sadece güldüğünü söyleydi.

Deniz Akkaya, önceki gün Efe Önbilgin'in "Kızımı görmeyi engelliyor" iddiasına sert çıktı. Eski aşkının sözlerine kızmadığını sadece güldüğünü söyleyen Akkaya, ekledi:

"Aciz bir yetişkinin gündem olma çabası... Kanunlar Ayşe ile görüşmek isteyen babayı korumakta ama o sadece Instagram babası."