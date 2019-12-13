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Alışveriş turuna çıkan Başak Sayan ve Semiramis Pekkan'a sevimli dostları da eşlik etti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.12.2019
DOSTLARLA GEZİNTİ

Önceki gün Zorlu 'de alışveriş turuna çıkan ve 'a sevimli dostları da eşlik etti. Toy poddle cinsi köpekleriyle gün boyu mağazaları gezen ikilinin köpeklerine, çevredekilerin de ilgisi büyüktü.

Önceki gün Zorlu 'de alışveriş turuna çıkan ve 'a sevimli dostları da eşlik etti.

Toy poddle cinsi köpekleriyle gün boyu mağazaları gezen ikilinin köpeklerine, çevredekilerin de ilgisi büyüktü.

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