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Aleyna Tilki tarzıyla da olay oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2019
ALEYNA TİLKİ'NİN DUDAK UÇUKLATAN CEKETİ

Her adımıyla olay olan , tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.

Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.

Aykırı tarzıyla bilinen , bu kez de püsküllü ceketiyle tüm bakışları üzerine topladı.

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