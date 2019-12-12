Aleyna Tilki tarzıyla da olay oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.
Her adımıyla olay olan Aleyna Tilki, tarzıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Önceki gün İstinyePark'ta görüntülenen popçu, 2 bin 500 liralık Forte Couture marka püsküllü ve kürklü kot ceketiyle aykırı tarzını konuşturdu.
Aykırı tarzıyla bilinen Aleyna Tilki, bu kez de püsküllü ceketiyle tüm bakışları üzerine topladı.
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