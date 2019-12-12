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Deniz Akkaya ve Efe Önbilgin arasında sular durulmuyor! Akkaya'yı hedef aldı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.12.2019
DENİZ KÖPÜRECEK

, ’i ‘Kızımızı görmek istemiyor’ diyerek suçladı. İş adamı ise ‘Üzgünüm kızım, birileri sana ulaşmama engel oluyor’ diyerek Akkaya’yı hedef aldı.

Kızlarının bikinili pozlarını paylaştığı gerekçesiyle Efe Önbilgin tarafından mahkemeye verilen Deniz Akkaya, eski aşkı için "Ayşe'yi görme gibi bir çabası yok" demişti.

Akkaya'nın sorumsuz baba ilan ettiği Önbilgin ise dün bu iddiaya karşı çıktı.


Akkaya ile Önbilgin'in kızı, geçtiğimiz gün 10 yaşına bastı.

Sosyal medyada kızı Ayşe'nin 10. yaş gününü kutlayan iş adamı, şöyle dedi: "Üzgünüm tatlım, birileri beni senin hayatından engelledi ve sana ulaşamıyorum."

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