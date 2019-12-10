Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 151. bölüm canlı izle! (ATV)

EDHO 151. bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm canlı izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kiltleyen EDHO’da heyecan bu hafta da tavan yaptı. Dizide bu hafta; hastanede yatan ve ölümden dönen Tefo’nun anlattıkları haini ortaya çıkaracak. Masa üyeleri de Tufan’ın ihanetiyle ilgili yeni bir karar alacak. Sınırsızları kontrol edemeyeceğini anlayan Altan ise taraf değiştirecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm izleme ekranı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm izle! Sevilen televizyon dizisi EDHO 151. bölüm canlı izle! Her hafta yeni bölümleriyle büyük heyecan yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölümde; Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapacak. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacak. İşte, EDHO 151. bölüm izleme sayfası…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. BÖLÜM İZLE!

EDHO 151. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır. Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır.

Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır. Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır. Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.