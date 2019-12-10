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Modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerini üzen karar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.12.2019
NUR YERLİTAŞ'TAN SEVENLERİNİ ÜZEN KARAR

Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören sevenlerini üzen bir karar aldı. , , ve gibi birçok ünlü ismi giydiren Nur Yerlitaş, Nişantaşı’ndaki moda evini kapattı.

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.

Ünlü modacı, beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, 'dualarla hayatta kaldım' açıklamasını yapmıştı.

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