Modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerini üzen karar

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.

Ünlü modacı, beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, 'dualarla hayatta kaldım' açıklamasını yapmıştı.