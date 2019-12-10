Modacı Nur Yerlitaş'tan sevenlerini üzen karar
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Bir süredir beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Nur Yerlitaş sevenlerini üzen bir karar aldı. Bülent Ersoy, Sibel Can, Ajda Pekkan ve Demet Akalın gibi birçok ünlü ismi giydiren Nur Yerlitaş, Nişantaşı’ndaki moda evini kapattı.
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Beyin tümörü nedeniyle iki ameliyat geçiren ünlü modacı, 'Artık sevdiklerimle olacağım, dinleneceğim' dedi.
Ünlü modacı, beyin tümörü nedeniyle iki kez ameliyat oldu. Riskli operasyonlar sonrası bir süre inzivaya çekilen Yerlitaş, 'dualarla hayatta kaldım' açıklamasını yapmıştı.
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