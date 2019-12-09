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Yılmaz Taner, 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
TANIDIK ŞARKI

Genç popçu , 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı. Taner, sözü ve müziği 'e, ait şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde de klip çekti.

Genç popçu , 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı. Taner, sözü ve müziği 'e, ait şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde de klip çekti.

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