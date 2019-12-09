Yılmaz Taner, 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Genç popçu Yılmaz Taner, 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı. Taner, sözü ve müziği Zeki Güner'e, ait şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde de klip çekti.Genç popçu Yılmaz Taner, 'Tanıdık' şarkısını görücüye çıkardı. Taner, sözü ve müziği Zeki Güner'e, ait şarkıya Murat Joker yönetmenliğinde de klip çekti.
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