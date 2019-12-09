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Betül Demir, önceki akşam herkesi zamanda yolculuğa çıkardı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
ZAMAN TÜNELİ

, önceki akşam 'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk 'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı.

, önceki akşam 'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk 'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı.

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