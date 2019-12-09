Betül Demir, önceki akşam herkesi zamanda yolculuğa çıkardı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Betül Demir, önceki akşam Ulus Chin Chin'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk Pop Müziği'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı.Betül Demir, önceki akşam Ulus Chin Chin'de sahne aldı. Şarkıcı, Türk Pop Müziği'nin yıllara meydan okuyan parçalarıyla herkesi zamanda yolculuğa çıkardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Akın Akınözü sevgilisiyle şaşırttı! Meğer...
- Della Miles: "Erdoğan için gururlanmalısınız"
- Uğur Güneş aslen nereli? Kimse tahmin edemedi
- Beren Gökyıldız yaşıyla gündem oldu!
- Tanıdık şarkı
- Alişan ve Buse Varol arasındaki fark şaşırttı!
- EDHO 151.yeni bölüm fragmanı izle!
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru
- Hilal Altınbilek'ın fotoğrafları sosyal medyanın dilinde!
- Kimse Bilmez 25.yeni bölüm full izle!
Daha Fazla Gör
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu
- Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...
- Almanya'da ırkçılık kol geziyor! 11 yaşındaki başörtülü kızı dövdüler...
- Yunanistan Parlamentosunda skandal! İslamiyet'e hakaret etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da flaş açıklamalar...
- İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...
- Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü