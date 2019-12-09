Metin Arolat, sevenlerine nostaljik bir gece yaşattı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Metin Arolat, önceki akşam Kozyatağı Nispet'te sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Arolat, 90'lı yılların popüler parçaları ile de herkese nostaljik bir gece yaşattı.Ünlü sanatçı Metin Arolat, önceki akşam Kozyatağı Nispet'te sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Arolat, 90'lı yılların popüler parçaları ile de herkese nostaljik bir gece yaşattı.
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