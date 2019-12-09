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Metin Arolat, sevenlerine nostaljik bir gece yaşattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
AROLAT 'NİSPET'TE

, önceki akşam Kozyatağı Nispet'te sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Arolat, 90'lı yılların popüler parçaları ile de herkese nostaljik bir gece yaşattı.

Ünlü sanatçı Metin Arolat, önceki akşam Kozyatağı Nispet'te sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla hayranlarını coşturan Arolat, 90'lı yılların popüler parçaları ile de herkese nostaljik bir gece yaşattı.

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