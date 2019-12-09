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Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
SALAK MİLYONER VE KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE FİLMLERİNDE KARDEŞLERİ CANLANDIRAN AKTÖRLERDEN HANGİSİ DAHA ÖNCE DOĞMUŞTUR?

Salak ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Salak ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

A: Zeki Alasya

B: Metin Akpınar

C: Kemal Sunal

D: Halit Akçatepe

Doğru cevap: Halit Akçatepe (D)

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