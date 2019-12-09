Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

A: Saksağan

B: Fil

C: Dev Panda

D: Yunus

Doğru cevap: Dev Panda