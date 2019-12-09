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Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
HANGİSİ KENDİNİ AYNADA GÖRDÜĞÜNDE TANIYABİLEN HAYVANLARDAN BİRİSİ DEĞİLDİR?

Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hangisi kendini aynada gördüğünde tanıyabilen hayvanlardan birisi değildir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

A: Saksağan

B: Fil

C: Dev Panda

D: Yunus

Doğru cevap: Dev Panda

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