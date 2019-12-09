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Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
FATİH SULTAN MEHMED HANGİ YIL DOĞMUŞTUR?

Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Doğru cevap: 1432

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