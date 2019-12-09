Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Fatih Sultan Mehmed hangi yıl doğmuştur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

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