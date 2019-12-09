Metin Arolat: Ruhum kirlendi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Metin Arolat, ikinci albümünden sonra 8 sene müziğe ara verdi. Uzun süre müzikten ayrı kalmasının nedenini açıklayan Arolat, ‘Kendimi kirlenmiş hissettim. Müzik yapmak için ruhumu kirletmeyip yenilendim’ dedi.
Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Metin Arolat, bir dönem müziğe ara vermesinin nedenini açıkladı.
İkinci albümümden sonra 8 sene müziği bıraktığını söyleyen Arolat, "Kendimi kirlenmiş hissettim. Başkalarında hep eleştirdiğim şeyleri kendim yapmaya başladığımı fark ettim. İnsanlarla empati kurmuyordum. Bana uymayan bir durumdu. Birileri seni havaya sokuyor ve farkında olmadan havaya giriyorsun. Müzik yapmak için ruhumu kirletmeyip yenilendim" itirafında bulundu.
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