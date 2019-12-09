Her hafta yeni bölümleri takip edilen yarışma programı Masterchef bu hafta Konya’ya konuk oluyor. Masterchef Konya’da nerede çekildi? Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fubolcular Ömer Ali Şahiner ve Milosevic, Masterchef programında jüri üyeliği yapacak. Yarışmacılar Konya’da yapılan çekimlerde Konya’nın yemeklerini en güzel şekilde yapmaya çalışacak. Peki, Masterchef Konya’da nerede çekiliyor? İşte yanıtı…

Masterchef Konya'da nerede çekildi? Dış çekimleriyle ekranlara gelecek Masterchef nerede çekiliyor? Yarışmacıların en iyi yemeği yapmak için mücadele ettiği Masterchef bu hafta Konya'ya konuk oluyor. Masterchef Konya özel bölümünde Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyasporlu futbolcular Ömer Ali Şahiner ve Milosevic programa katılacak. Programın çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı.

Yarışma programının çekimleri Konya'da gerçekleşti. Yarışmada her bölüm dışarı görevi olarak bir şehri ziyaret eden yarışmacılar yemekleri ile tam puan alarak dokunulmazlığı almaya çalışıyorlar.

MASTERCHEF KONYA'DA NEREDE ÇEKİLDİ?

Masterchef programı çekimleri öncesi açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, yarışmanın Konya'nın tanıtımı için iyi olacağını ifade etti.

Konya Belediye Başkanı'nın bir süre önce bu konudan bahsettiğini ifade eden Kocaman, uzun süredir yaşadığı şehir olan Konya'da böyle bir şeyin gerçekleşmesinin güzel olacağını kaydetti.

Masterchef Konya çekimleri, 6 Aralık 2019 Cuma günü gerçekleştirildi. Programa Aykut Kocaman'ın yanı sıra futbolculardan Ömer Ali Şahiner ve Deni Milosevic de katıldı.

Masterchef Konya çekimleri, Selçuklu, Yazır Mahallesi'nde bulunan Ecdat Parkı'nda gerçekleştirildi. 2017 yılında faaliyete geçirilen Ecdat Parkı'nda 12 bin 500 metrekarelik gölet ve Selçuklu - Osmanlı mimarisinden örnekler yer alıyor. Ecdat Parkı, Saray Bosna Sokak, No 4'te bulunuyor.