Manken Elif Ece Uzun'un Zekeriyaköy'deki evine hırsız girdi
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
Geçen ay iş insanı Mehmet Tuş ile dünyaevine giren manken Elif Ece Uzun'un Zekeriyaköy'deki evine hırsız girdi. Hırsızı fark eden Mehmet Tuş, üzerine atlamasına rağmen yakalayamadı. Manken Elif Ece Uzun, olay sonrası "Verilmiş sadakamız varmış. Hırsız, düğün takılarımızı aramış. Bence eve yeni evli olduğumuzu bilen biri girdi." dedi.Geçen ay Sapanca'da iş insanı Mehmet Tuş ile dünyaevine giren manken Elif Ece Uzun, evlilik sonrası Zekeriyaköy'de oturmaya devam etmişti. Mankenliği ve sunuculuğu bırakmayan Uzun, eşinin çalışmasına karışmadığını her fırsatta dile getirmişti. Geçtiğimiz gece ise ikilinin başına çok talihsiz bir olay gelmiş. Mehmet Tuş, bir defile sonrası eşi Elif Ece Uzun'u almış ve ikili evlerinin yolunu tutmuş. Ünlü çift, Zekeriyaköy'deki evlerine gelince Uzun, eşine "Sen içeri gir, ben arabadaki eşyalarımı toparlayayım" demiş. Mehmet Bey, içeri girince evin darmadağın olduğunu görmüş, üst kata çıkınca da hırsızla karşılaşmış. Tuş, hırsızın üstüne atlamış. Hırsız da villanın ikinci katından bahçeye atlayıp kaçmış. Durumu gören Uzun, korkudan büyük şok yaşamış. Olay sonrası telefonda konuştuğum güzel manken, kendilerine bir şey olmadığı için çok mutlu olduğunu söyleyip ekledi: "Verilmiş sadakamız varmış. Hırsız, düğün takılarımızı aramış. Bence eve yeni evli olduğumuzu bilen biri girdi. Konu şimdi emniyette. İnşallah en kısa sürede yakalarlar."
Yeni evli çift, evlerine giren hırsız yüzünden büyük şok yaşadı.
AMANI BEBEK'E Mİ GELIYOR?
Hayatımıza Master Chef programı ile giren ve magazinsel aşklarla çokça konuşulan Hazer Amani, duyduğuma göre Bebek'te restaurant açıyormuş. Bebek parkının tam yanında bulunan bir hamburgecinin yerini kiralayan Amani, dünya mutfağının müthiş lezzetlerini burada müşterilerine sunacakmış.
Özel bir kanalda yemek yarışma programı sunan ve beklediği reytingi yakalayamasada aşk hayatında mutluluktan havalara uçan Amani, kısa sürede restaurantını açıp başına geçecekmiş. Ne diyelim, TV'de verdiği puanlarla sıkça eleştirilen Amani'yi, Bebek'teki restoranın da artık sizde puanlama yapabilirsiniz...
CAN'I KAYBETMEYELİM
Son dönemlerde söylemleri ve yaptığı hareketleri ile çokça eleştirilen Can Yaman, en son oynayacağı kadın partneri için "libidosu" yüksek olması gerektiğini söylemiş ve çokça eleştirililmişti. Hatta yakın zamanda başlayacak olan "Can Dostum" dizisinde partneri olan Pınar Deniz, Can Yaman'ın bu sözleri sonrası diziden çekilip oynamacağı açıklamıştı. Her yaptığı hareketi eleştirilen ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy için söylediği sözler ile büyük bir kesimin tepkisini çeken Can Yaman'ın çok üstüne gidiliyor... Kendi elimizle yarattığımız bir yıldızı kendi elimizle neredeyse mezara gömüyoruz... Avrupa'da ve Latin Amerika'da büyük bir hayran kitlesi olan Can Yaman'a hepimiz neredeyse vurdukça vuruyoruz, eski videoları ve onun söyledikleri diye pişirip pişirip sunuyoruz... Bence bu duruma bir dur demek lazım. Laf söylemekten çok Can'a yol göstermemiz lazım... Benden Can'a ufak tavsiyeler, basınla aran çok iyi biliyorum ama; 1- Her sorulan soruya cevap verme 2- Büyüklerin hakkında konuşma 3- Her konuyu seks'e getirme 4- Menajerini değiştir 5- Profesyonel yardım al 6- Bir süre ortalardan kaybol Yoksa, en ufak bi hatan da herkes üstüne gelmeye devam edecek...
JAZZ GÜNLERİ GERİ DÖNDÜ
Bir çok ünlü mekanı kuran sosyetik işletmeci Cihan Çobanoğlu, şimdilerde Moda'da bulunan Say Hello Brasseri ve Riva's Moda Hotel'in başında bulunuyor. Sosyetik isimlerin uğrak yeri olan bu mekanda haftanın belirli günleri Jazz günleri yapılıyor... Sosyetiklerden kimi ararsan burada, eskiden Less Ottomans Otel'in içinde Q Jazz Bar vardı, bilenler bilir... Orası kapandıktan sonra gidilecek Jazz bar yok diyenlere tavsiyemdir...
UFUK ÖZCAN / KUYTU KÖŞE
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