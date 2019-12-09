Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur?
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.
Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmı�� olur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.
Doğru cevap: Kaftan (A)
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