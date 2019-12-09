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Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
PADİŞAH ELÇİLERE HİLAT GİYDİRDİ CÜMLESİYLE PADİŞAHIN ELÇİLERE HANGİSİNİ HEDİYE ETTİĞİ ANLATILMIŞ OLUR?

Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmış olur? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Padişah elçilere hilat giydirdi cümlesiyle padişahın elçilere hangisini hediye ettiği anlatılmı�� olur? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Doğru cevap: Kaftan (A)

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