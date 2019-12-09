09 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
İNKALARIN BAŞKENTİ CUZCO'YU ZİYARET EDİYORSANIZ HANGİ ÜLKEDESİNİZDİR?

İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Doğru cevap: Peru

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN