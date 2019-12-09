İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir?
Giriş Tarihi: 09.12.2019
İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.
İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan İnkaların başkenti Cuzco'yu ziyaret ediyorsanız hangi ülkedesinizdir? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.
Doğru cevap: Peru
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