Hande Yener, 2020'ye yeni bir imajla giriyor
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Türk Pop Müziği'nin kraliçesi Hande Yener, 2020'ye yeni bir imajla giriyor. Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan sanatçı, yeni tarzıyla Aytekin Yalçın'ın objektifinin karşısına geçti. Yener, 2020'yi yeni tarzıyla Kıbrıs Chamada Club'te karşılayacak.Türk Pop Müziği'nin kraliçesi Hande Yener, 2020'ye yeni bir imajla giriyor. Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan sanatçı, yeni tarzıyla Aytekin Yalçın'ın objektifinin karşısına geçti. Yener, 2020'yi yeni tarzıyla Kıbrıs Chamada Club'te karşılayacak.
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