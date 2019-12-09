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Hande Yener, 2020'ye yeni bir imajla giriyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
2020 MODEL HANDE

Türk Pop Müziği'nin kraliçesi , 2020'ye yeni bir imajla giriyor. Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan sanatçı, yeni tarzıyla 'ın objektifinin karşısına geçti. Yener, 2020'yi yeni tarzıyla 'te karşılayacak.

Türk Pop Müziği'nin kraliçesi Hande Yener, 2020'ye yeni bir imajla giriyor. Kariyerinin 20. yılını özel bir albümle kutlayacak olan sanatçı, yeni tarzıyla 'ın objektifinin karşısına geçti. Yener, 2020'yi yeni tarzıyla 'te karşılayacak.

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