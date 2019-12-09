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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de özel harekat polisi oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
AHU TUĞBA’NIN KIZI ANJELİK CALVİN, ABD’DE ÖZEL HAREKAT POLİSİ OLDU

Ünlü oyuncu ’nın kızı , ’de özel harekat polisi oldu. Genç kız, rehine kurtarma gibi riskli görevler üstlenip hayatını tehlikeye attı.

Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, 'de tehlikeye daldı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki genç kız, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizdi. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı. Silah, yakın dövüş ve ilkyardım gibi eğitimler alan Calvin, polis akademisinden başarıyla mezun oldu.



Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin, geçtiğimiz günlerde de Miami'de amiriyle ilk görevine çıktı. Anjelik'in kariyerindeki bu radikal kararını 'da paylaşan Tuğba, kızıyla gurur duyduğunu belrtip dualarının görev aşkı uğruna hayatını tehlikeye atan kızıyla olduğunu dile getirdi.



KAYA GİBİ SAĞLAM
ABD'de S.W.A.T. yani özel harekat polisi olmak için teorik derslerin yanı sıra kişinin fiziksel dayanıklılığı da önemli.

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