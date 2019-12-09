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Ece Vahapoğlu'ndan geleceğe yatırım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
GELECEĞE YATIRIM

Sunucu , 1 Aralık'ta doğan oğlu Efe'nin geleceğini garantiledi. Vahapoğlu, oğlunun kordon kanını saklatıp minik bebeğinin gelecekte yaşayabileceği birçok hastalığa karşı şimdiden önlem aldı.

Sunucu , 1 Aralık'ta doğan oğlu Efe'nin geleceğini garantiledi. Vahapoğlu, oğlunun kordon kanını saklatıp minik bebeğinin gelecekte yaşayabileceği birçok hastalığa karşı şimdiden önlem aldı.

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