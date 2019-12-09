Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Akdeniz'deki yüz ölçümü en büyük üç adanın büyükten küçüğe sıralanışı nasıldır?

A: Kıbrıs, Sardinya, Sicilya

B: Kıbrıs, Sicilya, Sardinya

C: Sardinya, Kıbrıs, Sicilya

D: Sicilya, Sardinya, Kıbrıs

Doğru cevap: Sicilya, Sardınya, Kıbrıs