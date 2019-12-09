Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

Doğru cevap: 6 (C)