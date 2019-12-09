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Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
DÜNYA ATMOSFERİNİN DIŞINDA UZAYDA TOPLAM KAÇ İNSAN VARDIR?

Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Şu anda Dünya atmosferinin dışında uzayda toplam kaç insan vardır?

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

Doğru cevap: 6 (C)

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