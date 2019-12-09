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Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
MİLATTAN SONRA 2. YÜZYILDAN BERİ İŞLEVİNİ SÜRDÜREN, İSPANYA'DA BULUNAN DENİZ FENERİ ADINI HANGİ MİTOLOJİK KARAKTERDEN ALMIŞTIR?

Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Milattan sonra 2. yüzyıldan beri işlevini sürdüren, İspanya'da bulunan deniz feneri adını hangi mitolojik karakterden almıştır? sorusunun cevabı nedir? Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sevilen yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla her Cumartesi ve Pazartesi ekranlara geliyor.

Doğru cevap: Herkül

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