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Bülent Ersoy, Karadeniz’e talip! "Hiç Karadenizli kocam olmadı"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
KARADENİZ’E TALİP

'nin Diva'sı , önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, "Hiç Karadenizli kocam olmadı" diye espri yaptı.

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, "Hiç Karadenizli kocam olmadı" diye espri yaptı.

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