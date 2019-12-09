Bülent Ersoy, Karadeniz’e talip! "Hiç Karadenizli kocam olmadı"
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, "Hiç Karadenizli kocam olmadı" diye espri yaptı.Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki akşam Samsunlu hayranlarıyla buluştu. Başından iki evlilik geçen Ersoy, "Hiç Karadenizli kocam olmadı" diye espri yaptı.
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