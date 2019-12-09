Pelin Karahan güzellik saçtı
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün saçlarına bakım yaptırdı. Kuaförü Emrah Demirci'nin kapısını çalan Karahan, bakım sonrası saçlarıyla adeta ışıldadı.Pelin Karahan, önceki gün saçlarına bakım yaptırdı. Kuaförü Emrah Demirci'nin kapısını çalan güzel oyuncu, bakım sonrası saçlarıyla adeta ışıldadı.
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