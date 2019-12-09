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Pelin Karahan güzellik saçtı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.12.2019
PELİN KARAHAN GÜZELLİK SAÇTI

Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün saçlarına bakım yaptırdı. 'nin kapısını çalan Karahan, bakım sonrası saçlarıyla adeta ışıldadı.

Pelin Karahan, önceki gün saçlarına bakım yaptırdı. Kuaförü Emrah Demirci'nin kapısını çalan güzel oyuncu, bakım sonrası saçlarıyla adeta ışıldadı.

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