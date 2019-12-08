Rekortmen Hercai YouTube'da da rekor kırdı
Önceki akşamki bölümüyle reytinglerin zirvesine yerleşen Hercai, youtube’da da rekor kırdı. ATV’nin sevilen dizisinin ilk bölümü, 25 milyon kişi tarafından izlendi. Hercai, rakiplerine fark atarak 2019’un Türkiye’deki en popüler içerik videosu oldu.
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'den bir başarı daha... Başrollerini Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün paylaştığı dizi, youtube'da 2019'un en çok izleneni oldu! "Türkiye'deki En Popüler 15 Genel İçerik Videosu" başlığı altında en çok izlenen dizi videosu, Hercai'nin birinci bölümüydü...
Dizinin önceki akşam ekrana gelen son bölümü de reytinglerin zirvesindeydi. Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,58 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 24. Bölüm etiketi #herşeyseniniçin de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sıraya kadar yükseldi.
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