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Güzel oyuncu Pınar Altuğ alkışları topladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.12.2019
GÜZEL OYUNCU PINAR ALTUĞ ALKIŞLARI TOPLADI

Güzel oyuncu Atacan, önceki gün kızı Su ile birlikte Akasya AVM'deydi. Alışveriş merkezinin yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği projesine destek veren güzel oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha alkışları topladı.

Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile birlikte Akasya AVM'deydi. Alışveriş merkezinin yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği projesine destek veren güzel oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha alkışları topladı.

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