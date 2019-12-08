Güzel oyuncu Pınar Altuğ alkışları topladı
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile birlikte Akasya AVM'deydi. Alışveriş merkezinin yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği projesine destek veren güzel oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha alkışları topladı.
Güzel oyuncu Pınar Altuğ Atacan, önceki gün kızı Su ile birlikte Akasya AVM'deydi. Alışveriş merkezinin yılbaşına özel olarak Toplum Gönüllüleri Vakfı ile yaptığı iş birliği projesine destek veren güzel oyuncu, bu tavrıyla bir kez daha alkışları topladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?
- Hande bunalttı
- Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
- Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun di��er adı nedir?
- Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?
- Rekortmen Hercai
- Milyoner'de sosyal medyayı sallayan Newton sorusu!
- Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?
- Müşfik ne demektir?
- Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Yeşilçam'ın yıldızı Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı
Daha Fazla Gör
- PTT personel alımı için yeni şartlar belirlendi! PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?
- Müşfik ne demektir?
- Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?
- Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?
- Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?
- Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer?
- Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?
- Kontenjan 83 bin 430'a çıkarıldı! 2020 hac başvuruları ne zaman sona erecek? 2020 hac kuraları ne zaman çekilecek?
- Anthony Joshua kimdir? Boksör Anthony Joshua kaç yaşında, nereli?
- Denizli'de vahşet! İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayıp öldürdü
- Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: Bölemeyecekler, parçalayamayacaklar
- İstanbul'da "10 numara yağ" operasyonu