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Kylie Jenner bu kez de kızıyla gündemde

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.12.2019
MİNİ KAYAKÇI

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını kazanan , bu kez kızının videosuyla gündemde...

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını kazanan Kylie Jenner, bu kez kızının videosuyla gündemde...

22 aylık Stormi ile kayak tatiline çıkan milyarder güzel, kızına snowboard dersleri aldırdı. Minik Stormi'nin kısa sürede tek başına kayabilmesi olay oldu.

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