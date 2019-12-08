Kylie Jenner bu kez de kızıyla gündemde
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını kazanan Kylie Jenner, bu kez kızının videosuyla gündemde...
Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder unvanını kazanan Kylie Jenner, bu kez kızının videosuyla gündemde...
22 aylık Stormi ile kayak tatiline çıkan milyarder güzel, kızına snowboard dersleri aldırdı. Minik Stormi'nin kısa sürede tek başına kayabilmesi olay oldu.
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