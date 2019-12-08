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Murat Dalkılıç Hande Erçel aşkıyla gündem olmaktan bıktı! Yaptığı çıkış olay oldu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.12.2019
HANDE BUNALTTI

, sürekli aşkıyla gündem olmaktan bıktı. Geçtiğimiz akşam özel hayatıyla ilgili sorular sorulan popçu, ‘Bana kayda değer değilsin mi demek istiyorsunuz!’ çıkışı yaptı!

Son dönemin en popüler oyuncularından Hande Erçel'le dolu dizgin aşk yaşayan Murat Dalkılıç, ilişkisinin pop müzikteki kariyerinin önüne geçtiği düşüncesiyle bunaldı! Geçtiğimiz akşam bir davete katılan 36 yaşındaki popçuya, baba olmak isteğiyle ilgili yaptığı açıklamalar soruldu.

MURAT ÇIKIŞI!..
Özel hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen , muhabirlerin yeniden Erçel'i sorması üzerine şu çıkışı yaptı: "İşle alakalı bir şey soracaksanız konuşalım. Ama bana çok fazla kayda değer değilsin diyorsanız da yapacak bir şey yok."


26 yaşındaki güzel oyuncu da, gazetecilere özel hayatıyla ilgili konuşmaktan kaçınıyor.

'SAHNE ÜCRETİ ARTTI' İDDİASI
aşkıyla gündem olan Murat Dalkılıç'ın bu ilişkiden sonra 80 bin TL'lik sahne ücretini 130 bin TL'ye çıkardığı iddia eldi. Popçu, bu haberlere de çok bozuldu.

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