Müşfik ne demektir?
Giriş Tarihi: 07.12.2019
Müşfik ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Müşfik ne demektir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Müşfik ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Müşfik ne demektir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
A: Şefkatli
B: Hırslı
C: Konuşkan
D: Aceleci
Doğru cevap: Şefkatli
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