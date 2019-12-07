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Müşfik ne demektir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2019
MÜŞFİK NE DEMEKTİR?

Müşfik ne demektir? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Müşfik ne demektir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Müşfik ne demektir? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Müşfik ne demektir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

A: Şefkatli

B: Hırslı

C: Konuşkan

D: Aceleci

Doğru cevap: Şefkatli

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