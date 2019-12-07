07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2019
REİS, FENERCİ, BORUCU, BASKI KOLCU UNVANLARI ESKİDEN HANGİ İŞ KOLUNDA BULUNURDU?

Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

A: Şerbetçilerde

B: Mehter takımında

C: Tulumbacılarda

D: Denizcilerde

Doğru cevap: Tulumbacılarda (C)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN