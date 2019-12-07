Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Reis, fenerci, borucu, baskı kolcu unvanları eskiden hangi iş kolunda bulunurdu? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

A: Şerbetçilerde

B: Mehter takımında

C: Tulumbacılarda

D: Denizcilerde

Doğru cevap: Tulumbacılarda (C)