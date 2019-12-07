Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Hangi romanda Osmanlı Devleti zamanında yaşayan Tepedelenli Ali Paşa'nın adı sıkça geçer? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

A: İngiliz Hasta

B: Don Kişot

C: Drakula

D: Monte Kristo Kontu

Doğru cevap: Monte Kristo Kontu