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Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ORTAK PARA BİRİMİNİN TÜRKÇE'DEKİ ADI AVRO'NUN DİĞER ADI NEDİR?

Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Doğru cevap: Ekü (B)

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