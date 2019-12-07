Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçe'deki adı Avro'nun diğer adı nedir?
Giriş Tarihi: 07.12.2019 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019
Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Avrupa Birliği'nin ortak para biriminin Türkçedeki adı Avro'nun diğer adı nedir? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Doğru cevap: Ekü (B)
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