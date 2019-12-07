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Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2019
NERELİ OLDUĞU SORULDUĞUNDA MUTLUYUM CEVABINI VEREN KİŞİNİN MEMLEKETİ NERESİDİR?

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

A: Sinop

B: Tekirdağ

C: Mersin

D: Konya

Doğru cevap: Mersin (C)

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