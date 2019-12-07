Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Nereli olduğu sorulduğunda Mutluyum cevabını veren kişinin memleketi neresidir?sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

A: Sinop

B: Tekirdağ

C: Mersin

D: Konya

Doğru cevap: Mersin (C)