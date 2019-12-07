Hercai 24. bölüm izle! Hercai 24. bölüm tek parça izle! – ATV

Hercai 24. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 24. bölüm tek parça izle! Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai’de bu hafta; yüzüğün kimin tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı. Miran annesiyle ilgili büyük sırrı öğrendi. Reyyan’ın babası ise kendisine zarar verenin Miran olmadığını öğrendi. Miran’la ilgili sırrı ortaya çıkaran Reyyan artık aşklarına daha huzurlu bakmaya başladı. Gerçeklerin ortaya çıkması Reyyan ve Miran’ın tekrar bir araya gelmesini sağladı mı? İşte, Hercai 24. bölüm izleme sayfası!

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Hercai 24. bölüm izle! Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai 24. bölüm tek parça izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Hercai'de bu hafta da tempo hız kesmedi. Hercai 24. bölümde; Reyyan geçmişle ilgili büyük sırları ortaya çıkarırken, Miran da söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında oldu. Dilşah'ın yüzüğü ile ilgili gerçekler ortaya çıkarken, Reyyan aldığı cevapla adeta yıkıldı. Miran ise annesi ile ilgili gerçeklerle yüzleşti. İşte Hercai 24. bölüm tek parça izleme sayfası…

HERCAİ 24. BÖLÜM İZLE!

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HERCAİ 24. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

HERCAİ 24. BÖLÜMDEN ÖZEL SAHNELER!

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HERCAİ 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'ın geçmişle ilgili doğruları bulma çabası Miran'ı inanmadığı gerçeklerin peşinde sürükler ama Miran söz verdiği gibi Reyyan'ın yanında olur. Dilşah'ın yüzüğünün peşine düşen Reyyan aldığı beklenmedik cevapla yıkılır. Fakat görünmeyen bir el Reyyan ve Miran için bambaşka bir geçmişin kapılarını aralar. Reyyan ile birlikte inanmadığı gerçeklerin peşinde koşarken annesi ile ilgili gerçekler ile yüzleşmek zorunda kalan Miran ne yapacak? Diğer yandan Reyyan'ın Miran'ı affetmemesine dayanamayan ve babaannesinin yeni oyunlar kurmasından korkup Azat'tan yardım isteyen Elif gerçekleri itiraf ederek Reyyan ve Miran'ın tekrar bir araya gelmesini sağlayabilecek mi?