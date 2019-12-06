6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef’te bu akşam kim gitti?
Masterchef kim elendi sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. 6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef’te bu akşam kim gitti? Eleme potasında Cemre ve Yasin’in yer aldığı Masterchef’te bir kişi bu hafta yarışmaya veda etti. Eleme gecesinde mavi ve kırmızı takım ünlü Japon yemeği “Sushi” hazırladı. Bir kişi daha eleme potasına girerken, üç kişinin eleme potasına çıktığı gecede bir kişi Masterchef’e veda etti. Peki, Masterchef’te kim elendi? İşte bu akşam yaşananlar…
Masterchef'te bu akşam kim gitti? 6 Aralık Masterchef kim elendi? Her hafta eleme heyecanının yaşandığı yarışmada bir kişi daha bu hafta veda etti. Eleme gecesinde kırmızı ve mavi takım ünlü Japon yemeği Sushi hazırladı. Şeflerin beğenisine çıkan yemeklerin ardından bir takım dokunulmazlık kazanırken, eleme potasına çıkan üçüncü kişi belli oldu. Peki, 6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef kim gitti? İşte eleme gecesinin detayları!
MASTERCHEF'TE BU AKŞAM!
Eleme gecesinde şefler yarışmacılardan Japon yemeği olan Sushi hazırlamasını istediler. Halk arasında çiğ balık olarak da bilinen Sushi hazırlamak için yarışmacılar büyük efor sarfetti. Kırmızı ve mavi takım yemeklerinin sunumunu hazırladıktan sonra şefler oylama yaptı.
Dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Üçüncü eleme adayı kırmızı takımın son yarışmacısı Batuhan oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Kırmızı takımın üç yarışmacısı Cemre, Yasin ve Batuhan eleme adayları oldu.
6 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Haftanın elenen yarışmacısı Yasin oldu. Cemre ve Batuhan yarışmaya devam edecek.
MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu hafta MasterClass'ta Mehmet Şef, Danilo Şef ile Somer Şef eğitim verdi. MasterChef MasterClass final etabında Alican ile Cemre en uzun makarna hamurunu yapmak için ter döktü ve kazanan yarışmacı Alican oldu.
MASTERCHEF'TE BU HAFTA!
MasterChef'te Çarşamba günü kıyasıya rekabetin sonunda eleme potasına Rıfat ve Alican kaldı. MasterChef ilk eleme adayı Yasin oldu.
MasterChef Türkiye 60. bölümde oynanan eleme düellosunda Batuhan ile Cemre karşı karşıya geldi. İkili Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti. Oyunun sonunda şefler eleme potasına Cemre'yi yolladı.
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