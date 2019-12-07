Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı!
Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D’nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar’da bu hafta; Mesut intihar etmek isterken silahı tutukluk yaptı. Teröristlerin saldırısına uğrayan Mesut saldırıdan kurtulmayı başardı ve Selin’i ziyarete gitti. Zeliş ise kuryenin eline rehin olarak düştü. İşte, Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı!
Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı dizi severler tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan uzun soluklu televizyon dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta; ruhen çöken Mesut intiharın eşiğine geldi. Selin'i ziyaret eden Mesut tekrar hayata bağlanacak mı? Zeliş kaçırıldıktan sonra ise ekip onu kaçırmak için yola çıktı. İşte Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı ve gelecek bölümde yaşanacakların detayları!
ARKA SOKAKLAR 535. BÖLÜM FRAGMANI!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mesut yaşadıklarına dayanamayıp intihar edeceği sırada silah tutukluluk yapar. Tam Akif'in silahını aldığı sırada teröristler gelir ve Mesut ikisini de vurur. Bu sırada Cemaller çatışmaya devam ederken, Hamza kaçar. Mesut ise, hem psikolojik hem de fiziksel olarak kötü durumdadır.
Mesut ve Cemal ruhen yıkık olsalar da artık İstanbul'dalardır. Mesut, Selin'i ziyarete gider. Selin, Mesut'ta bir tuhaflık olduğunu fark eder.
Tarık, Zeliha'yı eve kapatmış, psikolojik baskı yapmaya devam etmektedir. Genç kızın dengesi iyice alt üst olmuş, yaşadıklarının şokundadır.
Zeliş, Kurye'nin gerçek yüzünü gördükten sonra rehine olarak eline düşüyor. Ekip -özellikle de Hüsnü- Zeliş'i kurtarmaya çalışıyorlar. Kurye'nin pis işleri ortaya çıkmaya başladıktan sonra onu yakalamak Zeliş'in kurtulmasına kalıyor. Kurye bu durumun farkında olarak Zeliş'i kimsenin bilmediği bir yere saklıyor. Hüsnü, Zeliş'e ulaşamamanın verdiği can sıkıntısıyla ne yapacağını bilmez bir haldedir. Ona bu konuda yardım edecek tek unsur Rıza Baba ve ekibidir.
Pınar'ın ikiz bebekleriyle ilgili sıkıntıları vardır. Bebeklerden birinin sağlık açısından alınması gereklidir; ancak, Pınar istemez.
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