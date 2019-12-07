07 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2019
GÖKÇEADA VE BOZCAADA HANGİ ADA GRUBU İÇERİSİNDE YER ALIR?

Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? Kim Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Doğru cevap:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN