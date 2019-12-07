Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır?
Giriş Tarihi: 07.12.2019
Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan Gökçeada ve Bozcaada hangi ada grubu içerisinde yer alır? sorusunun yanıtı nedir? 7 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışması izleyicileri ekran başına kilitledi. Hem kazandıran hem de bilgilendiren yarışmada çıkan soruların cevapları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
Doğru cevap:
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