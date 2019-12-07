Ece Erken'den ikinci çocuğa yeşil ışık!
Giriş Tarihi: 07.12.2019
Ece Erken 2014 yılında Serkan Uçar ile dünyaevine girmiş ve bu evliliğinden Eymen dünyaya gelmişti. Uzun zamandır bir ilişkisi olmadığı bilinen Ece Erken’den ikinci çocuk için yeşil ışık geldi.
Ece Erken, sosyal medya hesabında takipçisinin yaptığı bir yoruma cevap verdi.
"İKİNNCİYİ NASİP ETSE"
Ece Erken'in takipçisi, Erken'in 2004 yılında verdiği bir röportajı izlediğini belirtip o zamanlar bebek istemiyorum dediğini ifade etti. Güzel sunucu takipçisinin bu yorumuna "Şimdi de 'Allah keşke 2'ncisini nasip etse diyorum" diyerek cevap verdi.
Erken bu şekilde ikinci kez anne olmak istediğini dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Hercai 24. bölüm izle! Hercai 24. bölüm tek parça izle! – ATV
- Zuhal Topal kendi kazdığı kuyuya düştü
- Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı!
- MasterChef'te kim elendi?
- Pınar Atuğ ile Tamer Karadağlı göründükleri gibi değilmiş!
- Bir Zamanlar Çukurova 48. bölüm yeni fragman
- MasterChef'in Somer Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu
- Sibel Can yıllardır herkesten saklamış! İşte o gerçek...
- 6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef’te bu akşam kim gitti?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef eleme adayı Cemre kaç yaşında, nereli?
Daha Fazla Gör
- Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı hangi kanalda? Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. maçı ne zaman saat kaçta?
- Arka Sokaklar 535. bölüm fragmanı geldi mi? Arka Sokaklar 535. yeni bölüm fragmanı!
- Hercai 24. bölüm izle! Hercai 24. bölüm tek parça izle! – ATV
- 6 Aralık Masterchef kim elendi? Masterchef’te bu akşam kim gitti?
- Vatandaşlar akın etti! Kimlik ve ehliyet yenileme son gün ne zaman? Son tarih için açıklama geldi!
- Sushi (suşi) nasıl yapılır? Evde sushi tarifi ve malzemeleri nelerdir?
- Masterchef Cemre kimdir? Masterchef eleme adayı Cemre kaç yaşında, nereli?
- Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! | Video
- Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?
- İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!
- İşte skandalların adamı CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!
- Dışişleri Bakanlığı: Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız