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Ece Erken'den ikinci çocuğa yeşil ışık!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.12.2019
ECE ERKEN'DEN İKİNCİ ÇOCUĞA YEŞİL IŞIK!

2014 yılında ile dünyaevine girmiş ve bu evliliğinden Eymen dünyaya gelmişti. Uzun zamandır bir ilişkisi olmadığı bilinen Ece Erken’den ikinci çocuk için yeşil ışık geldi.

, sosyal medya hesabında takipçisinin yaptığı bir yoruma cevap verdi.

"İKİNNCİYİ NASİP ETSE"

Ece Erken'in takipçisi, Erken'in 2004 yılında verdiği bir röportajı izlediğini belirtip o zamanlar bebek istemiyorum dediğini ifade etti. Güzel sunucu takipçisinin bu yorumuna "Şimdi de 'Allah keşke 2'ncisini nasip etse diyorum" diyerek cevap verdi.

Erken bu şekilde ikinci kez anne olmak istediğini dile getirdi.

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